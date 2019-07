Cumplimiento de pago del Repro-AFP se redujo de 96.5% a 69.9% en primer semestre

La Asociación de AFP señaló que 215 entidades estatales han pagado el total de su deuda Repro-AFP, mientras que 29 aún no lo han iniciado.

Un total de 215 entidades de gobiernos regionales y municipales cancelaron la totalidad de la deuda que mantenían con sus trabajadores y extrabajadores por el monto de S/5’936,399, en el marco del Régimen de Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones (Repro–AFP), según informó la Asociación de AFP (AAFP).

Así, entre los gobiernos regionales con mayor cantidad de entidades que saldaron el 100% de su deuda, resaltan el de Arequipa con 25 entidades Amazonas con 15, Junín con 14, La Libertad con 9 y San Martín con 8. Por el lado de los gobiernos locales, se encuentran Lima con 8, Piura con 8, Arequipa con 7 y Ayacucho con 7.

Sin embargo, la AAFP también destacó que se ha registrado una reducción del nivel de cumplimiento de pago en estas deudas. Así, en el primer semestre del 2018 el cumplimiento promedio fue de 96.5%, mientras que en el mismo periodo del 2019 fue de 69.9%. El gremio señaló que esta caída es preocupante ya que el compromiso de pago por el Repro-AFP es hasta en 120 cuotas.

Asimimso, también hay un grupo de 29 entidades que no han pagado una sola cuota de esta deuda, lo cual representa un monto de S/3.4 millones. Esto ha perjudicado a “sus trabajadores y extrabajadores, a quienes, en algún momento, les retuvieron su aporte y no lo depositaron a su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) en su AFP”, indicó el gremio.

De este grupo, la entidad con mayor deuda es el Gobierno Local de Tumbes, conformado por una sola entidad deudora, la cual tiene pendiente una deuda total de S/1’096,666. Le sigue el Gobierno Regional de Áncash, conformado por dos entidades y con una deuda de S/1’309,919.

La presidenta de la AAFP, Giovanna Prialé, señaló que estas entidades que no han cumplido con el cronograma de pagos estarían perdiendo el acogimiento al Repro-AFP y el beneficio de manera automática. “Es decir que la deuda ya no solo toma en cuenta el aporte que no se realizó oportunamente y la rentabilidad que habría generado dicho aporte, tal y como se contemplaba en el Repro-AFP, sino que, además, se le agregarán los intereses moratorios contemplados en el factor SBS, de manera que dicha deuda podría ser hasta 4 veces más, en promedio”, señaló el gremio.

La AAFP también resaltó que a la fecha existen 165 entidades con una o más cuotas vencidas del Repro-AFP, con lo cual se han dejado de pagar S/32.9 millones.