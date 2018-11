Esmetal iniciará arbitraje contra el Estado peruano por anulación de contrato

La empresa peruana considera que la nulidad del contrato para la fabricación de 98 puentes modulares es injustificada.

Esmetal, empresa peruana con más de 20 años de experiencia en el diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas, anunció que acudirá al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP luego de que Provías Descentralizado —entidad adscrita al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y encargada de la concesión y obras públicas viales— anulara su contrato de adquisición de 98 puentes modulares, en el marco de la reconstrucción.

A inicios de septiembre de este año, Esmetal se adjudicó la buena pro de Provías para el suministro y fabricación de 98 puentes modulares, con el objetivo de recuperar las vías terrestres afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero. En el concurso participaron también las empresas extranjeras Harzone, Acrow Corporation of America, Road Solution y Cimolai S.P.A.

Pendiente de resolución

Esmetal, que en el 2017 facturó US$48 millones, indicó que este mes acudirá al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP y demostrará que Provías incurrió “en un error”, lo que según estimó su abogado, Carlos Morán, se traduciría en una indemnización por parte del Estado peruano. “En este proceso firmamos el contrato y la entidad lo ha anulado sin ninguna causal válida. Ya se había comprado acero y empezado a producir puentes, algunos están listos para su entrega”, indicó.

Provías anotó que no le corresponda una compensación a Esmetal y que su decisión está amparada en la norma de contrataciones del Estado. Tras indicar que el Órgano de Control Institucional había advertido que el postor ganador no cumplía con la experiencia requerida en las bases, la entidad adscrita al MTC refirió que el pasado 16 de noviembre convocaron un nuevo proceso de selección para la adquisición de los 98 puentes modulares.

Las observaciones

Carlos Carpio, abogado del estudio Rodrigo Elías & Medrano, explicó que el Estado puede declarar la nulidad de un contrato siempre y cuando verifique que se cumpla determinadas causales, entre las que destaca la existencia de una falsa declaración o que el contrato haya sido firmado por alguien que tenía impedimento para hacerlo, como un funcionario público. “Si hay incumplimiento del contratista, la entidad puede resolver el contrato y si la contraparte no está de acuerdo con la causal invocada, puede ‘controvertirla’ en sede arbitral”, anotó.

De acuerdo a Provías, se identificó dos inconsistencias en Esmetal: la empresa no acreditó su experiencia en ventas en bienes similares y presentó cartas de línea de crédito que no cumplían con las exigencias establecidas en el contrato. Esmetal hizo referencia a contrataciones anteriores— con Edyce Metalúrgica, Cerro Verde, Talara y Yanacocha— para acreditar su experiencia; sin embargo la entidad aseguró que la firma no acreditó su experiencia de venta de puentes modulares.

“Ninguna de las experiencias presentadas en el proceso de selección cumplían con el objeto de la convocatoria, es decir, venta de puentes modulares. Conforme a las bases la experiencia es un factor de evaluación y en el presente caso, se evaluó el monto facturado acumulado equivalente hasta tres veces el valor referencial de la contratación, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas”, precisó Provías a SEMANAeconómica en un comunicado institucional. Al respecto, el abogado de Esmetal, Carlos Morán, reiteró que la empresa “logró acreditar su experiencia y que cumplía con las características que las bases había establecido”.

Provías también aseguró que sólo una de las seis cartas de línea de crédito que presentó Esmetal cumplió con las exigencias establecidas en el formato anexo 09 Modelo de Carta de Referencia Bancaria, que pide como requisito que se detalle la vigencia de la línea de crédito. “Sólo la carta de línea de crédito que presentó el Banco BBVA Continental cumplía con los requisitos establecidos”, dijo la entidad.

El abogado negó que exista algún incumplimiento y afirmó que las instituciones bancarias acreditaron que las cartas de línea de crédito estaban vigentes al momento de presentarse la oferta. “Provías le excuso comunicaciones a las instituciones bancarios, que confirmaron la validez de las cartas y validaron también que estaban vigentes al momento de la presentación de la oferta”, anotó.