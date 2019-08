Hidrovía Amazónica: Ministerio de Cultura y Sernanp presentaron observaciones al EIA

Cultura presentó 105 observaciones sobre los acuerdos de consulta previa y Sernanp sobre el impacto en zonas naturales protegidas.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y el Ministerio de Cultura (Mincul) presentaron sus respectivas observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Hidrovía Amazónica, informó la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Las 105 observaciones formuladas por el Mincul evalúan si el EIA contempla los acuerdos de la consulta previa realizada en el 2015, mientras que otras 31 observaciones formuladas por el Sernanp advierten que los impactos del proyecto no consideran a las áreas naturales protegidas. El EIA viene siendo evaluado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones (Senace) desde mayo.

El Mincul ha señalado que el EIA debe contener información sobre las afectaciones que generaría el proyecto sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. En esa línea, ha solicitado que se considere incluir en el área de influencia directa no solamente a los pueblos indígenas que viven allí, sino también a los pueblos que hagan uso o ejerzan sus derechos en ella, independientemente de que sus territorios no estén superpuestos o sean colindantes a la zona de influencia.

De otro lado, ha solicitado explicar por qué el EIA no incluye a los 14 pueblos que participaron en el proceso de consulta previa, pues el EIA solamente ha tomado en cuenta a nueve pueblos indígenas, además de resolver inconsistencias sobre localidades, tipo de localidades y pertenencia a ellas. Asimismo, recomienda incluir las inquietudes expresadas por los pueblos indígenas sobre el dragado, la ubicación de los vertimientos, el uso de los recursos naturales y consideraciones para determinar las zonas de descarga.

En otro punto, el Mincul solicita que se precise cuáles son las localidades indígenas en las que se hace uso de agua y que se describa cómo el proyecto afectaría el derecho de esos pueblos a utilizarla, así como el aprovechamiento y acceso al recurso natural. Además, remarca que se debe cumplir con los términos de referencia del EIA y al acuerdo de consulta previa en torno a la medición del impacto por pérdidas económicas en la población indígena.

Un acuerdo que se tomó en la consulta previa, a pedido de los pueblos indígenas, es que se suspendan las acciones de dragado y vertimiento durante la época de migraciones de peces, además de establecer las medidas para evitar posibles alteraciones en las rutas migratoria. Sobre este punto, el Mincul ha solicitado que se precise cuáles son las medidas que se tomarán para evitar alteraciones en las rutas migratorias, pues esto no estaría detallado en el EIA.

Las observaciones del Sernanp

Por su parte, el Sernanp, que tiene opinión en el proceso de evaluación del EIA es vinculante, advirtió que existen zonas de dragado cerca de las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. El EIA no incluyó elementos importantes para la diversidad del Pacaya Samiria como el comportamiento de los ríos, el transporte, la calidad de los sedimentos, la dirección de la corriente del río y el hábitat y desplazamiento de especies en peligro de extinción. Por eso, ha solicitado que se complemente información relacionada al comportamiento de la fauna amazónica

Los suelos de los bosques del Pacaya Samiria son fertilizados con los sedimentos y nutrientes transportados por los ríos. En esa línea, el Sernanp considera necesario incluir estudios de sedimentos en el EIA para determinar si el arsénico y el mercurio encontrado en altas concentraciones en los sedimentos a dragar afectarían la fauna del río. De otro lado, ha remarcado que el EIA no identifica los troncos encallados en los ríos y que serían removidos como parte de las obras del proyecto. No identificar los troncos lo largo de todo el canal de navegación no permite medir el impacto en las zonas de desove de los peces y en las zonas de descanso de aves, mamíferos y reptiles.

Finalmente, el Sernanp señala que las medidas propuestas para que el proyecto no afecte a las tortugas taricayas son insuficientes, ya que solamente se propone un plan de educación ambiental. Tampoco existe un plan de mitigación del programa de protección para especies amenazadas.