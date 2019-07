Osiptel ratificó multa a Bitel por más de S/642,000

El regulador determinó que la empresa no cumplió con el compromiso de mejora en la calidad de cobertura de servicio en tres centros poblados.

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) confirmó la multa de S/642,600 (153 UIT) a Viettel Perú S.A.C. (Bitel) y declaró infundada la apelación presentada en junio de este año.

Como se recuerda, el 27 de febrero del 2019 el regulador sancionó a Bitel con tres multas de 51 UIT por no cumplir con el compromiso de mejora referido al valor objetivo del indicador Calidad de Cobertura del Servicio (CCS) en tres centros poblados: Luya ubicado en Amazonas, San Marcos de Aguada en Lima y Pachacámac en Lima.

“La idea de implementar mejoras direccionadas a dar cumplimiento a los compromisos planteados por la propia empresa operadora y observar los porcentajes de los indicadores como el CCS, es que lo implementado genere impactos positivos que se sostengan en el tiempo. No obstante, en el caso particular se verificó que durante las supervisiones efectuadas durante el 2017, BITEL no alcanzó el porcentaje del 95% establecido por la norma vigente, pese a que argumentaría su cumplimiento en semestres posteriores”, señaló el Osiptel en su resolución.

Además, el regulador también indicó que, además de un incumplimiento administrativo, esto puede ser percibido como “un comportamiento irregular en el nivel de señal que debe ser emitida por la infraestructura de la empresa operadora”, cuyo objetivo es garantizar el establecimiento y retenibilidad de las llamadas que realizan los usuarios de esas localidades.

Por último la resolución señaló que con esta instancia se ha agotado la vía administrativa, por lo que la empresa no podrá presentar otro recurso por esa vía.