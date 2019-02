Municipalidad del Callao clausuró el aeropuerto Jorge Chávez

La entidad señaló que el aeropuerto no cumplió con las medidas de implementar carteles contra la discriminación. Sin embargo, LAP, operadora del aeropuerto, señaló que sí lo hizo.

La Municipalidad del Callao ordenó la clausura temporal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, luego de que señalara que éste no cumplió con cumplir la ordenanza 026-2009 contra la discriminación. Esta ordenanza señaló que el aeropuerto debía colocar en un lugar visible un cartel con el siguiente mensaje: “En este local está prohibido toda clase de discriminación“. Cabe resaltar que la medida se originó luego de que un miembro de la banda Zaperoko discriminara a una persona por su orientación sexual.

Por otro lado, la empresa operadora del aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP), señaló a través de un comunicado que ha cumplido con la implementación del cartel con el respectivo mensaje. También aseguró que luego de una visita realizada por la gerencia de fiscalización de la municipalidad, y la notificación de una infracción por falta de carteles, LAP dispuso su colocación en las dos entradas principales al terminal.

Sobre la clausura del aeropuerto, LAP señaló que “es una acción arbitraria e ilegal, en tanto se ha cumplido con la implementación de carteles requeridos por la normativa, dentro de los tiempos establecidos en la sanción”.

El gerente de licencia y fiscalización de la municipalidad, Juan Carlos Torres, comentó que LAP ha sido multada anteriormente por este caso, y que ha seguido sin cumplir con la implementación de los carteles correspondientes. “Es una clausura de orden temporal y estamos coordinando para que no se vean afectados los vuelos nacionales e internacionales, pero no debe seguir operando. La discriminación es un tema serio, no puede ser posible que en nuestro principal aeropuerto se estén dando estos casos”, señaló Torres a RPP.

Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que la clausura del aeropuerto es ilegal, y que se inciarán las denuncias penales y administrativas a los funcionarios responsables.