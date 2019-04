Indecopi plantea tope de 18 meses para la adjudicación de bienes en procesos concursales

El regulador propone varias modificaciones a la ley de procedimientos concursales.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) publicó propuestas para modificar la Ley General del Sistema Concursal con la finalidad de que la recuperación de las deudas sea la mayor posible en beneficio de los acreedores.

Entre los cambios se plantea que el plazo máximo para la venta y adjudicación de activos del deudor a favor de los acreedores sea como máximo de 18 meses. Actualmente, no se establece un plazo máximo para la adjudicación por venta directa, sólo se prevé que ésta se lleve a cabo si efectuadas tres convocatorias a remate no hubiese sido posible realizar el mismo. De acuerdo a Indecopi, con esta medida no sólo se reducirían los plazos de los procesos de liquidación, sino también el costo.

“No hay un plazo específico es por eso que actualmente los procedimientos [concursales] duran entre cinco o seis años. No sé si 18 meses sea un plazo coherente, porque todo dependerá de qué activos son. Hay activos complejos como la venta de una mina, donde se necesita inyección de capital para vender a un precio razonable, sino se adjudicaría a los acreedores de manera directa y habría que ver qué tan interesados estén en adquirirla”, comentó Anthony Lizarraga, socio del estudio Muñiz.

artículo relacionadoObrainsa inició proceso concursal preventivo para evitar situación de crisis

El cobro de deudas a través de bienes que están fuera del país también sería posible gracias a la figura del régimen de concurso transfronterizo propuesto por Indecopi. “La ventaja es que puede haber un concurso fuera del país y la colaboración de la autoridad del extranjero será con el Indecopi para que el concurso en otro país sea válido aquí también”, dijo Lizarraga.

Además, se plantea la designación de un contralor concursal que se encargará de la supervisión de la entidad liquidadora. “Antes era facultativo, ahora es mandatorio”, dijo Lizarraga.

Los especialistas, asociaciones gremiales y la ciudadanía en general podrán emitir comentarios hasta el próximo lunes 13 de mayo. La Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Tribunal del Indecopi sería la encargada de su recepción. La propuesta final tendrá que ser evaluada y aprobada por el Congreso de la República.