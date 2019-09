Sempra Energy acordó vender Luz del Sur a China Yangtze Power

La compra se realizó a través de la empresa china CYP, subsidiaria de empresas que recientemente compró la hidroeléctrica de Chaglla.

Sempra Energy llegó a un acuerdo para vender su participación en Luz del Sur, que representa el 83.6% en dicha empresa de distribución eléctrica, a China Yangtze Power (CYP).

Los intereses de Sempra Energy se venderán por US$3,590 millones en efectivo, sujetos a ajustes de cierre por capital de trabajo y endeudamiento neto, informó hoy Luz del Sur a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) mediante un hecho de importancia.

“Apoya directamente nuestra misión de construir la principal empresa de infraestructura energética de Estados Unidos. Los ingresos de esta transacción se usarán para fortalecer nuestro balance y satisfacer las crecientes necesidades de capital de nuestros servicios básicos en California y Texas”, dijo el presidente y CEO de Sempra Energy, Jeffrey W. Martin.

artículo relacionadoLuz del Sur: utilidad neta aumentó 32% en el segundo trimestre

CYP es una empresa subsidiaria de China Three Gorges Corporation (CTG), que en abril de este año compró la Central Hidroeléctrica Chaglla a Odebrecht en un trado de cerca de US$ 1,400 millones.

SEMANAeconómica analizó este año los retos de los posibles postores de Luz del Sur haciendo hincapié en el componente regulatorio que tenía que cumplir la empresa que lograra el deal. Más recientemente, Enel también destacó lo crítico de la regulación en sus intenciones de adquisición.

Según Sempra, la venta se espera se complete en el primer trimestre de 2020, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la autoridad antimonopolio peruana y la Autoridad Monetaria de las Bermudas.