'Pico y placa': Municipalidad de Lima debatirá propuesta para restringir uso de autos

La medida se aplicaría durante la realización de los Juegos Panamericanos y abarcaría a cinco ejes principales de la ciudad.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que el viernes 19 de julio se debatirá un proyecto de ordenanza para restringir la circulación de autos en cinco ejes principales de la ciudad durante los Juegos Panamericanos. Para ello se aplicará la modalidad conocida como ‘pico y placa’ —utilizada en otras ciudades como Santiago de Chile y Bogotá— la cual restringe el tránsito de los vehículos en función del último dígito de su placa (par o impar).

Así, el proyecto busca que los vehículos de las categorías M1 (autos) y N1 (pick up) solo puedan circular algunos días de la semana en un horario determinado, que irá de 6:00 am a 10:00 am y de 5:00 pm a 9:00 pm. Por ejemplo, los vehículos con placa cuyo último dígito sea impar no podrán circular en dicho horario los días lunes y miércoles, mientras que las pares (incluido el cero) no podrán hacerlo los martes y jueves en ese horario.

Esta restricción se aplicará a cinco ejes principales de la ciudad de lunes a jueves sin considerar los feriados. En una primera etapa, que empezará el 22 de julio, la restricción se realizará en las siguientes rutas: corredor amarillo, Panamericana Norte (desde óvalo Naranjal) – Evitamiento – Panamericana Sur (hasta Alipio Ponce); corredor rojo, Javier Prado (desde óvalo Huarochiri) – Sánchez Carrión – La Marina (hasta Elmer Faucett); y corredor azul, Tacna (desde Jr. Conde de Superunda) – Garcilaso – Arequipa (hasta óvalo Miraflores).

La segunda etapa se aplicará desde el 5 de agosto y comprenderá las siguientes rutas: Paseo de la República (desde Bajada de Armendáriz) – Plaza Grau; y la avenida Canadá (desde Circunvalación hasta Paseo de la República).

La MML estima reducir en 24.81% el flujo vehicular en dichos ejes. “De aprobarse la norma la aplicaríamos durante los Panamericanos, para poder coadyuvar a tener una ciudad más ordenada. Y si el plan piloto sale bien se extendería más adelante; de lo contrario, se dejaría sin efecto”, dijo el alcalde Jorge Muñoz en declaraciones para Canal N.

Asimismo, con respecto a las críticas que ha recibido el proyecto —algunas relacionadas a la poca eficiencia del transporte público para ser una opción viable para quienes no puedan usar sus autos—, Muñoz señaló que “las autoridades no podemos tomar decisiones en función de si a alguien le gusta o no o basándonos en las encuestas, sino de acuerdo con propuestas claras que se han estudiado y planificado”.

Por otro lado, entre el lunes 22 y el jueves 25 de julio se realizará el periodo de prueba, y a partir del 29 de julio se aplicarán las multas. Las sanciones que impondrían la Policía Nacional del Perú serían de S/336. La PNP desplegaría un total de 250 agentes de tránsito para verificar el cumplimiento de la norma, y habrán 80 cámaras que colocarán fotopapeletas.